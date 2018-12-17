Ехавший из Магадана на велосипеде испанец едва не замерз на трассе

Замерзающего от холода испанца на трассе "Колыма" спасли местные жители. Иностранец направлялся из Магадана до Байкала на велосипеде и ночевал в палатке.

Хосе Андрес Абьян Пахарес в 50-тиградусный мороз получил серьезные обморожения руки. С трассы до ближайшего населенного пункта - города Сусумана - его доставили три брата-ингуша.

- Здесь ему даже вызывали скорую помощь, обработали руку. Врачи рекомендовали и в Магадане обязательно сходить в больницу, - рассказали РИА Новости в городской администрации.

Сейчас испанец находится в одной из гостиниц областного центра. Вылететь в Москву он не может из-за дефицита авиабилетов по маршруту Магадан - Москва. Вместе с переводчицей он ходит по агентствам, надеясь на удачу.

При этом мужчина бодр и чувствует себя вполне хорошо.

- Если бы не ребята, которые увезли его с трассы, он однозначно бы погиб. Парень, видимо, не очень хорошо понимал, что такое колымские морозы, - отметили в мэрии Сусумана.