Глава правительства Сахалинской области ушла с должности

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина добровольно покинула пост, уступив его своему заместителю Алексею Белику, ранее курировавшему экономический блок.

"Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию. Алексей Белик назначен временно исполняющим обязанности председателя", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

О причинах, по которым Щербина приняла такое решение, не сообщается.

Справка "РГ"



Алексей Белик родился в Краснодарском крае, там же получил высшее экономическое образование. С 2005 по 2006 годы работал в департаменте финансов и бухгалтерской отчетности министерства сельского хозяйства РФ. С 2006 по 2015 - в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию. С 2015 по 2016 - в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. С 2016 по 2017 годы занимал должность вице-мэра Южно-Сахалинска. Откуда ушел в региональное правительство министром экономического развития, а затем был назначен зампредом.