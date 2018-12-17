У жителя Хабаровского края изъяли почти килограмм марихуаны

Сотрудники ОМВД России по Комсомольскому району задержали 25-летнего жителя поселка Ягодный. При обыске в его доме был обнаружен пакет с марихуаной весом больше 900 граммов.

"Со слов фигуранта, наркотики он хранил для собственного потребления", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.