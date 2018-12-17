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17.12.2018 08:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Приморский избирком подвел предварительные итоги губернаторских выборов

Текст: Галина Мисливская ( Владивосток)
Врио главы Приморья Олег Кожемяко победил в первом туре повторных губернаторских выборов. Результат воскресного голосования объявил на пресс-конференции в понедельник краевой избирком.

Напомним, итоги выборов губернатора Приморья в ходе Единого дня голосования были признаны недействительными из-за грубых нарушений, в октябре заксобрание региона объявило повторные выборы. За пост главы края 16 декабря боролись четыре кандидата: представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, врио губернатора Олег Кожемяко (самовыдвиженец), представитель Партии Роста Алексей Тимченко и Роза Чемерис (партия "За женщин России").

Предварительные итоги голосования огласила секретарь Приморского избиркома Наталья Камаева. За Олега Кожемяко проголосовали 420 730 избирателей (61,88%), за Андрея Андрейченко - 171 061 (25,16%), за Алексея Тимченко 35 126 (5,17%), за Розу Чемерис - 25 854 (3,8%).

Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах

"Таким образом, кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей, в соответствии с законодательством будет признан избранным губернатором Приморского края", - сказала она.

Итоговая явка составила 46,35%, в абсолютных цифрах это 680 098 человек, что в полтора раза выше, чем в Единый день голосования 9 сентября, тогда на участки пришли 30,24% приморцев. Наталья Камаева связывает это с тем, что избиратели поверили в выборы и в то, что их голос может повлиять на ситуацию в регионе.

Выборы прошли без существенных нарушений. По словам секретаря крайизбиркома, жалоб на подвоз или подкуп избирателей не поступало, в отличие от сентябрьской кампании. Обращения граждан были связаны в основном с порядком голосования.

Как рассказали "РГ" в администрации Приморья, дата инаугурации вновь избранного губернатора будет назначена после утверждения официальных результатов воскресного голосования. По словам Камаевой, эта работа будет завершена в течение недели.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Единый день голосования-2018
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