Самолет из США на три часа парализовал работу камчатского аэропорта

Аэропорт Петропавловска-Камчатского оказался закрыт на три часа из-за инцидента с частным одномоторным самолетом из США. Сегодня в 13:35 при заходе на посадку у "Кодиака-100" с колеса шасси слетела шина. Из-за этого он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна, летевшего по маршруту Анкоридж - Петропавловск-Камчатский - Саппоро, находился лишь один пилот. В камчатском аэропорту он приземлился для дозаправки.

- Пока аварийные службы аэропорта занимались перемещением самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушная гавань не принимала и не отправляла другие рейсы. Сейчас работа аэропорта восстановлена, - рассказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас воздушная гавань готовится принять самолет из Хабаровска, на борту которого находятся 120 человек. После этого на взлет пойдет самолет, направляющийся в Москву.