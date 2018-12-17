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17.12.2018 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителя Бурятии изъяли контрафактный алкоголь на миллион рублей

Текст: Дина Непомнящая

Десять тысяч литров спиртосодержащей продукции конфисковали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия и регионального УФСБ дома у 41-летнего жителя Иволгинского района. Его задержали по подозрению в незаконной реализации алкоголя.

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"По экспертным оценкам, стоимость изъятого составляет более миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Предварительно известно, что подозреваемый в начале года закупил 20 тысяч полулитровых бутылок водки, планируя позже продать их через местные магазины. Но реализовать свой план он не успел.

Возбуждены уголовные дела о приобретении и хранении товаров без маркировки (1 статьи 171.1 УК РФ) и изготовлении, сбыте поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (части 3 и 4 статьи 327.1 УК РФ). А также о  закупке и хранении спиртосодержащей продукции в особо крупном размере без соответствующей лицензии и о подготовке к преступлению (пункт "б" части 2 статьи 171.3, часть 3 статьи 30 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Госрегулирование оборота алкоголя
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