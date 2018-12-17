В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед

Автомобиль провалился под лед на реке Амур возле села Троицкое Нанайского района. Информация об этом поступила в ГУ МЧС по Хабаровскому краю в воскресенье.

На место происшествия сразу же отправились сотрудники пожарного подразделения, районного отделения ГИМС и полицейские. Они обнаружили следы автомобиля, ведущие к полынье. Но из-за темноты место провала осмотрено не было.

Сегодня утром начала работу межведомственная группа, которая осматривает полынью и устанавливает точные обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, в машине находились отец и сын, которые уехали на ней в сторону Амура. Вечером в отделение полиции поступил запрос на их розыск.

Но до подъема автомобиля из воды узнать, были ли в нем люди, невозможно. На этом участке сильное течение и глубина около пяти метров.