В Якутии будет создано "арктическое" министерство

В Якутии будет создано Министерство по развитию Арктики. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, выступая в понедельник с посланием региональному парламенту.

Николаев отметил, что численность жителей арктических территорий Якутии в последнее время уменьшается. Сейчас решением проблем жителей этих территорий занимается республиканский Госкомитет по делам Арктики. Однако, по словам главы региона, его работа свелась к регулированию традиционных видов деятельности местных жителей.

"Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон века живут в арктических районах, я принял решение о создании Министерства по развитию Арктики Республики Саха (Якутия)", - сказал Айсен Николаев.

Новое министерство будет координировать все проекты в арктической зоне республики. Ему также будет поручено в краткие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики.