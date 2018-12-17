Во Владивостоке нашли 18 тысяч литров нелегального алкоголя

Во Владивостоке сотрудники полиции пресекли незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Сотни пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью сотрудники полиции обнаружили в контейнере, расположенном на территории продуктовой базы. Хозяевами алкоголя оказались двое мужчин 28 и 49 лет, которым удалось наладить сбыт крупных партий продукции через интернет.

Изъять удалось свыше 18 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Ее направили в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа в размере до трех миллионов рублей.