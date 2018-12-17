Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погибли три человека

В многоэтажном жилом доме на улице Гамарника во Владивостоке произошел пожар. После его ликвидации в одной из квартир огнеборцы обнаружили трех погибших, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Огонь охватил жилое помещение в ночь с воскресенья на понедельник. Пожарной охране о происшествии стало известно в 5:19 по местному времени.

"В связи с задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Проведенная разведка показала, что в квартире горит диван", - говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь тушили шесть человек. Было также задействовано три единицы техники.