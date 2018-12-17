Пензенские школьники создали робота-сапера для Росгвардии

Ученики шестых классов многопрофильной гимназии № 4 "Ступени" города Пензы презентовали сотрудникам Росгвардии робота-сапера, которого они сделали на уроках робототехники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам одного из авторов разработки, школьник Клим Пудов, идея возникла после того, как на одном из телеканалов он увидел работу взрывотехников.

На изготовление и испытание прототипа рабочей модели ушло полгода. Она сконструирована из детского конструктора c использованием умных датчиков. Управление устройством осуществляется удаленно или вручную. Робот оснащен видеокамерой для осмотра подозрительных предметов и гусеницами, которые позволяют перемещаться по труднодоступной поверхности. Специальные сенсоры и моторы позволяют поднимать предметы и переносить их на заданное расстояние. Робот с легкостью справился с доставкой полулитровой бутылки воды. На ее месте могло оказаться взрывчатое вещество.

Представители Росгвардии оценили изобретение школьников и выразили уверенность, что в ближайшем будущем увидят изобретение уже в качестве полноценной модели, которую можно будет поставить на вооружение Росгвардии.

Для школьников провели экскурсию по месту базирования отряда и показали музей, где хранятся обезвреженные взрывотехниками экспонаты.