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17.12.2018 15:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пензенские школьники создали робота-сапера для Росгвардии

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученики шестых классов многопрофильной гимназии № 4 "Ступени" города Пензы презентовали сотрудникам Росгвардии робота-сапера, которого они сделали на уроках робототехники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам одного из авторов разработки, школьник Клим Пудов, идея возникла после того, как на одном из телеканалов он увидел работу взрывотехников.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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На изготовление и испытание прототипа рабочей модели ушло полгода. Она сконструирована из детского конструктора c использованием умных датчиков. Управление устройством осуществляется удаленно или вручную. Робот оснащен видеокамерой для осмотра подозрительных предметов и гусеницами, которые позволяют перемещаться по труднодоступной поверхности. Специальные сенсоры и моторы позволяют поднимать предметы и переносить их на заданное расстояние. Робот с легкостью справился с доставкой полулитровой бутылки воды. На ее месте могло оказаться взрывчатое вещество.

Представители Росгвардии оценили изобретение школьников и выразили уверенность, что в ближайшем будущем увидят изобретение уже в качестве полноценной модели, которую можно будет поставить на вооружение Росгвардии.

Для школьников провели экскурсию по месту базирования отряда и показали музей, где хранятся обезвреженные взрывотехниками экспонаты.

Общество Образование Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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