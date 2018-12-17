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17.12.2018 18:45
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба "Техмаш" Фото: Пресс-служба "Техмаш"
Фото: Пресс-служба "Техмаш"

Путешественник из Казани и подводный фотограф Эдуард Николаев исследовал в Мексике сеноты - затопленные водой подземные пещеры полуострова Юкатан.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба АО "НПО "Техмаш", подводный фотограф вместе с командой дайверов, прошел несколько сенотов: Angelita, Dreamgate, Azul, Carwash, Koi и Dos Ojos. Среди них попадались пещеры размером с пятиэтажный дом и проходы, в которых с трудом можно было протиснуться между сталактитами и сталагмитами.

"Протяженность подземных пещер - это сотни километров полной темноты, мистики, безмолвия. Сеноты изучены лишь на точках входа: там, где провалы позволяют заглянуть под землю. А древние племена ацтеков и майя считали их вратами в загробный мир", - заявил Эдуард Николаев.

По его словам, уникальность пещерного дайвинга заключается в том, что в случае критических ситуаций всплыть невозможно. Поэтому, если что-то случается с оборудованием или фонарем, вся надежда - на партнера и натянутые под водой ходовые тросы. Путешествие жителя Казани, к счастью, для российских дайверов обошлось без происшествий.

Кстати

На территории древнего города цивилизации майя - Чичен-Ица находится один из наиболее известных сенотов Юкатана - "Колодец жертв". Устрашающее название сенота связано с кровавыми жертвоприношениями индейцами майя своим богам. Об этом в своей книге в 1566 году написал испанский епископ Диего де Ланда Кальдерон. В 1885 году американский консул Эдвард Томпсон приступил к поискам артефактов на дне "Колодца жертв". В ХХ столетии сенот исследовали уже группы ученых. В результате подводных раскопок были обнаружены останки около 400 женщин, детей и мужчин. Найдены также два больших деревянных трона, около сотни глиняных кувшинов и чаш разных размеров, золотые украшения, изделия из нефрита, горного хрусталя, кости, перламутра, янтаря, меди и оникса.

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