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17.12.2018 12:56
Проект: В регионах

Подводя итоги года

"СИБУР-Химпром" снизил объем органических веществ в сточных водах в 12 раз
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Пермское предприятие СИБУРа подвело итоги в области устойчивого развития компании, представив результаты работы за 2018 год.
Фото: "СИБУР-Химпром" Фото: "СИБУР-Химпром"
Фото: "СИБУР-Химпром"

Доклад компании, составленный в соответствии с общими стандартами отчетности в области устойчивого развития (GRI SRS), представил генеральный директор АО "СИБУР-Химпром" Константин Югов.

В 2018 году 356 миллионов рублей было инвестировано в реализацию целевой экологической программы предприятия. Одно из ключевых мероприятий программы текущего года - пуск в ноябре комплекса биологической очистки сточных вод. Это самая масштабная реконструкция очистных сооружений в Пермском крае за последние восемь лет. Благодаря их запуску "СИБУР-Химпром" снизил объем органических веществ в сточных водах в 12 раз. Общий бюджет проекта - 663 миллиона рублей.

- При реализации проекта мы поставили цель обеспечить высокое качество очистки сточных вод в год объемом более трех миллионов кубометров, - пояснил Константин Югов. - По уровню это выше требований федерального законодательства. Построить этот объект необходимо было всего за два года. Биотехнологии мы осваивали в партнерстве с компанией "Новогор". Сейчас понимаем, что нам все удалось, во многом благодаря тому, что у "СИБУРа" есть сильная команда.

Во время встречи было отмечено, что на самом предприятии реализуется масштабная экологическая программа, в рамках которой обновляется оборудование, которое снижает воздействие на окружающую среду, а также совершенствуются технологии производства, проводятся мероприятия, направленные на формирование культуры бережного отношения к природе. Об этом рассказала начальник отдела экологии Мария Лунькова.

В 2018 году более 30 миллионов рублей было направлено на мероприятия по охране труда. Общий бюджет предприятия на реализацию целевой программы по повышению уровня промышленной безопасности составил 450 миллионов рублей. Большая работа была проведена в отношении энергоэффективности на предприятии, прогноз экономического эффекта от которой составил более 110 миллионов рублей. Было сэкономлено столько теплоэнергии, которой хватило бы на отопление более 90 пятиэтажных домов в год.

Важным событием уходящего года стало завершение механо-монтажных работ на производстве ДОТФ. В первом полугодии 2019 года состоится запуск производства, отвечающего самым высоким стандартам безопасности производства экологичного пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ). Оно станет третьим по счету в Европе с объемом производства 100 тысяч тонн в год.

В сфере взаимодействия власти и бизнеса важной вехой стало подписание губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым дорожной карты взаимодействия "СИБУРа" с промышленным комплексом Пермского края.

Тема защиты окружающей среды - в приоритете не только ежедневной работы предприятия, но и корпоративной благотворительной программы "СИБУРа" "Формула хороших дел". В 2018 году было реализовано девять региональных, шесть межрегиональных проектов в рамках корпоративной благотворительной программы "Формула хороших дел". Был реализован целый ряд волонтерских проектов, в том числе "Зеленая весна", "Добровольцы природы", "Экология пространства".

 

Материал предоставлен пресс-службой "СИБУР-Химпром"

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