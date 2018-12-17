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17.12.2018 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Омской области уволил пятерых заместителей

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Александр Бурков отправил в отставку сразу несколько ключевых фигур. В список попали пять зампредов омского правительства: Игорь Бондарев, Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков, Сергей Фролов, а также Андрей Стороженко (по совместительству министр здравоохранения). Помимо них портфеля лишился глава минимущества Борис Смольников.

Теперь у Буркова появятся три новых зама, которые приступят к своим обязанностям 18 декабря.

- На эту должность с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова (минобразования), Владимир Куприянов (минсоцтруда), Антон Заев (минстрой). Заместителем по внутренней политике станет также Михаил Каракоз. Дмитрий Вьюшков займет пост министра здравоохранения, Евгений Козлов - исполняющего обязанности главы минимущества. Все они уже имеют опыт руководящей работы, - сообщили в омском правительстве.

Комментировать свое решение Бурков не стал. Полностью сформировать кабмин он намерен до 31 марта 2019 года.

- Это соответствует условиям трудового законодательства, - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы губернатора Анастасия Гуливатенко. - Глава региона подробно расскажет о новой структуре правительства на пресс-конференции в ближайшие дни.

Стоит сказать, что 14 сентября, после официального вступления в должность губернатора, Александр Бурков уже говорил, по каким принципам будет формировать новый состав кабинета министров. Подчеркнул, что это должна быть команда единомышленников-профессионалов, имеющих способность и желание справляться с самыми сложными задачами. Он также сообщил о намерении формировать молодой кадровый резерв, "заточенный" на работу в органах управления регионом.

Сейчас Омская область в рейтинге инвестиционной привлекательности занимает 71 место. Осваивает лишь 30 процентов государственных программ. Срывает сроки социальных строек.

В Омской области мэра заподозрили в незаконном приобретении оружия

- Добиться другого результата мы сможем только при повышении качества управления. И это не общие слова, а насущная потребность, - заявил Бурков. - Власть должна стать персонально ответственной за выполнение госпрограмм, соблюдать закон, опираться на мнение населения. От нее зависит, будут уезжать из региона люди или жить и растить своих детей здесь.

Между тем

Сразу восемь депутатов в Омской области досрочно лишены полномочий из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Согласно результатам прокурорской проверки, избранники народа решили утаить часть своих доходов либо вовсе не отчитываться, и не предоставлять декларации за 2017 год. Теперь депутаты советов Ачаирского, Иртышского, Калининского, Комсомольского, Покровского сельских поселений, а также Омского района отправлены в отставку.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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