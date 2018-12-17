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17.12.2018 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае фотографу из Москвы удалось сделать редкие снимки манула

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Фотограф из Москвы Владимир Мац приехал в Сайлюгемский национальный парк Республики Алтай, чтобы найти и сфотографировать снежного барса. Но в прицел его объектива попал не менее скрытный зверь - дикий кот манул.

Как рассказали сотрудники Сайлюгемского парка, в те семь дней, что Владимир Мац пытался найти ирбиса, снежный барс попался только в фотоловушки. А вот манула удалось увидеть вживую и даже провести фотосессию.

Фото: https://www.instagram.com/ria_novosti/
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- Манул не менее скрытен, чем снежный барс, и встретить его в дикой природе - большая удача, - подчеркивает научный сотрудник национального парка Алексей Кужлеков. - Как и ирбис, при малейшей опасности он не стремится ретироваться, а затаивается среди камней. Вот и этот спрятался в сурочьей норе.

Выманить кота из норы удалось через полчаса, когда фотографы отошли на несколько метров. Манул выскочил из своего убежища и попал в объективы фотокамер. "Манул для любого фотографа дикой природы - топ-зверь. Я слышал, что "манулятники" тратят много времени и усилий, чтобы увидеть его на приличном расстоянии. А я сфотографировал его даже на телефон! Мы около получаса смотрели с манулом в глаза друг другу!", - поделился в соцсетях впечатлениями Владимир Мац.

После удачи с манулом московский фотограф не теряет надежду встретить в национальном парке ирбиса. Ему удалось зафиксировать на камеру также аргали, лис, домового сыча, сибирских горных козлов, волков и зайцев.

Справка "РГ"

Национальный парк "Сайлюгемский" - особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Основная цель создания парка - сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу: снежного барса и алтайского горного барана аргали. С 2016 года на территории парка ведется мониторинг и изучение дикого кота манула.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай
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