В Новосибирске криминальный авторитет сбежал из психбольницы

Полиция Новосибирска объявила в розыск Виктора Мошкова, который по решению суда находился на принудительном лечении с марта этого года. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, сегодня он самовольно покинул территорию психиатрической больницы в Кировском районе города.

На вид 63 года, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, лысый, говорится в ориентировке. Был одет в светлую куртку с капюшоном, светлые штаны, черную футболку и черные ботинки. Всех, кто может сообщить что-либо о местонахождении Мошкова, просят позвонить по одному из номеров: 8 (383) 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02, 232-27-02.

Фамилия этого человека (а также прозвище - Мошок) действительно широко звучали прошедшей весной в СМИ, когда Новосибирский областной суд рассматривал его уголовное дело. Помимо прочего, Мошков обвинялся в двойном убийстве и рабовладении.

В правоохранительных органах его называли влиятельным в криминальных кругах человеком. Однако, пока шло рассмотрение дела, у Мошкова в СИЗО случился инсульт, который сказался и на психическом состоянии. Поэтому обвиняемого отправили не в колонию, а на принудительное лечение в психлечебницу.