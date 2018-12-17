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17.12.2018 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые предложили технологию производства соды для стекла

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) и Инжинирингового химико-технологического центра (создан на базе ТГУ) разработали новую технологию производства соды - в лабораторных условиях.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как отметил директор ИХТЦ Алексей Князев, для обычного человека сода - это то, что добавляется в выпечку, но более 60 процентов всей соды используется для производства стекла.

- Стекло, которое стоит в окнах, в которое мы наливаем воду, - это все сплав соды с кварцевым песком, - пояснил Князев.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, сейчас ученые готовят технико-экономическое обоснование инвестиций и исходные данные для проектирования производства соды мощностью более 50 тысяч тонн на Малиновом озере (Алтайский край). Здесь с 1943 года действовало производство соды, его закрыли в 1976 году, однако большой природный источник минерала в этом районе сохранился. Сейчас здесь планируют добывать сырье для будущего производства. По оценке ученых, предполагаемый объем производства снимет угрозу дефицита и исчезновения с рынка российской соды.

- Добывать химическое сырье из природных источников не так просто. В России эта технология была только в годы войны, но сода, которая добывалась, была некачественной и не подошла бы для варки стекла, - отметил Алексей Князев.

Он уточнил, что до получения патента суть технологии не раскрывается.

Половину соды в мире производят синтетическим путем по методу Сольве, его же используют в Стерлитамаке. Что касается источника в Алтайском крае, то там были определенные сложности с добычей: продукт получался низкого качества. И вот в текущем году команда ТГУ и ИХТЦ нашла решение этой задачи.

Все работы томичи планируют провести за год, в том числе этап масштабирования технологии.

Справка "РГ"

Ученые выполняют заказ одного из крупнейших российских производителей стеклотары - новосибирского завода "Экран", который нуждается в достаточном количестве сырья. По данным пресс-службы ТГУ, в России сода производится в двух местах - в Стерлитамаке (Башкирия) и Крыму. Как отметил генеральный директор завода "Экран" Андрей Яковлев, сегодня производство кальцинированной соды - одного из основных компонентов для изготовления стекла - за Уралом ограничено. Сырье, добываемое "Башкирской содовой компанией" предположительно закончится через 4,5 года.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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