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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Равняется побегу

Суд арестовал автоледи, не дождавшуюся полиции после ДТП
Текст: Евгения Семизарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Суд в Красноярске наказал автоледи, которая слишком рано уехала с места аварии. Женщина сбила пенсионерку, остановилась, оставила пострадавшей номер своего телефона и уехала. В этом была ошибка: надо было дождаться полиции. Ее пример должен стать горьким уроком для всех водителей.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Как следует из материалов дела, вечером жительница Красноярска на Toyota OPA допустила на перекрестке улиц наезд на пешеходов. Ее автомобиль сбил пожилую женщину, когда та, ни о чем не подозревая, переходила дорогу, как и положено, на зеленый сигнал светофора. От внезапного удара пенсионерка упала на асфальт и ударилось спиной.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Надо отдать должное - виновница наезда вышла из машины, довела пострадавшую до лавочки, дождалась приезда "скорой", а потом оставила пенсионерке свой номер телефона. Мировой судья решил, что трех суток ареста будет достаточно для наказания виновной. Защитник девушки обжаловал такое решение в Красноярском краевом суде. И проиграл.

Так в чем же виновата автоледи, которую, строго говоря, нельзя назвать сбежавшей? Скрываться женщина не думала, просто она уехала раньше времени. Но закон на этот счет строг: после таких происшествий надо обязательно дождаться ГАИ. То, что, на взгляд водителя, пешеход в норме и ничего страшного не произошло, не повод избегать юридических процедур.

Самовольное оставление водителем места ДТП, в котором по его вине пострадал человек, - это серьезное правонарушение. Автоледи в каком-то смысле еще легко отделалась: суд мог лишить ее водительских прав. Однако в данном случае, видимо, было учтено поведение женщины.

То, что женщина остановилась и оставила пострадавшей свой телефон, от наказания не избавляет

По словам юристов, водитель может покинуть место аварии в том случае, если в результате ДТП имеется пострадавший и ему срочно нужна медицинская помощь. Если водитель повезет пострадавшего в больницу, наказание за оставление места аварии не назначается. Но есть один нюанс.

После того как пострадавший доставлен в больницу, водитель обязан вернуться на место аварии. Там автовладелец обязан зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, доказательства, следы и иные предметы, которые могут понадобиться для восстановления картины происшедшего, и принять меры по организации объезда места аварии.

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Важно не забывать еще один момент, на котором все "попадаются", разъехавшись самостоятельно. Об аварии полиция может узнать по звонку в "скорую", когда пострадавший в результате аварии обращается самостоятельно за медицинской помощью. Такая информация в обязательном порядке передается в службу "02". Как правило, описываются телесные повреждения и сообщается адрес, где произошло ДТП. Естественно, медики не знают ни номера, ни цвета машины, которая совершила наезд, а пострадавшему тем более не до этого, но в любом случае инспекторы найдут машину через камеры наблюдения или по каким-то своим каналам. Возможности у них есть.

"Даже несмотря на то что закон предусматривает некие лазейки, лучше потратить время и дождаться инспекторов, чтобы потом не столкнуться с проблемами серьезнее, - говорит юрист Илона Косицына. - Исключение, пожалуй, составляет только европротокол, но, с другой стороны, никто не дает гарантию, что потом вам не придется тратить время, если страховая компания решит провести экспертизу вашего авто".

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