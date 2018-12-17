Суд арестовал автоледи, не дождавшуюся полиции после ДТП

Суд в Красноярске наказал автоледи, которая слишком рано уехала с места аварии. Женщина сбила пенсионерку, остановилась, оставила пострадавшей номер своего телефона и уехала. В этом была ошибка: надо было дождаться полиции. Ее пример должен стать горьким уроком для всех водителей.

Как следует из материалов дела, вечером жительница Красноярска на Toyota OPA допустила на перекрестке улиц наезд на пешеходов. Ее автомобиль сбил пожилую женщину, когда та, ни о чем не подозревая, переходила дорогу, как и положено, на зеленый сигнал светофора. От внезапного удара пенсионерка упала на асфальт и ударилось спиной.

Надо отдать должное - виновница наезда вышла из машины, довела пострадавшую до лавочки, дождалась приезда "скорой", а потом оставила пенсионерке свой номер телефона. Мировой судья решил, что трех суток ареста будет достаточно для наказания виновной. Защитник девушки обжаловал такое решение в Красноярском краевом суде. И проиграл.

Так в чем же виновата автоледи, которую, строго говоря, нельзя назвать сбежавшей? Скрываться женщина не думала, просто она уехала раньше времени. Но закон на этот счет строг: после таких происшествий надо обязательно дождаться ГАИ. То, что, на взгляд водителя, пешеход в норме и ничего страшного не произошло, не повод избегать юридических процедур.

Самовольное оставление водителем места ДТП, в котором по его вине пострадал человек, - это серьезное правонарушение. Автоледи в каком-то смысле еще легко отделалась: суд мог лишить ее водительских прав. Однако в данном случае, видимо, было учтено поведение женщины.

То, что женщина остановилась и оставила пострадавшей свой телефон, от наказания не избавляет

По словам юристов, водитель может покинуть место аварии в том случае, если в результате ДТП имеется пострадавший и ему срочно нужна медицинская помощь. Если водитель повезет пострадавшего в больницу, наказание за оставление места аварии не назначается. Но есть один нюанс.

После того как пострадавший доставлен в больницу, водитель обязан вернуться на место аварии. Там автовладелец обязан зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, доказательства, следы и иные предметы, которые могут понадобиться для восстановления картины происшедшего, и принять меры по организации объезда места аварии.

Важно не забывать еще один момент, на котором все "попадаются", разъехавшись самостоятельно. Об аварии полиция может узнать по звонку в "скорую", когда пострадавший в результате аварии обращается самостоятельно за медицинской помощью. Такая информация в обязательном порядке передается в службу "02". Как правило, описываются телесные повреждения и сообщается адрес, где произошло ДТП. Естественно, медики не знают ни номера, ни цвета машины, которая совершила наезд, а пострадавшему тем более не до этого, но в любом случае инспекторы найдут машину через камеры наблюдения или по каким-то своим каналам. Возможности у них есть.

"Даже несмотря на то что закон предусматривает некие лазейки, лучше потратить время и дождаться инспекторов, чтобы потом не столкнуться с проблемами серьезнее, - говорит юрист Илона Косицына. - Исключение, пожалуй, составляет только европротокол, но, с другой стороны, никто не дает гарантию, что потом вам не придется тратить время, если страховая компания решит провести экспертизу вашего авто".