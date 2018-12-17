В омском правительстве произошли кадровые изменения

Распоряжением губернатора Омской области Александра Буркова от занимаемых должностей освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, - заместители председателя регионального правительства. А также министры здравоохранения и имущественных отношений Андрей Стороженко и Борис Смольников.

На должность зампредов с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова (министр образования), Владимир Куприянов (министерство труда и социального развития), Антон Заев (министерство строительства и ЖКК).

Заместителем председателя регионального правительства по внутренней политике назначен Михаил Каракоз. Дмитрий Вьюшков возглавит министерство здравоохранения Омской области. Евгений Козлов назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений.

- Вновь назначенные члены омского правительства приступают к обязанностям с 18 декабря 2018 года, - пояснили в Главном управлении информационной политики региона.

Стоит сказать, что назначенцы уже имеют опыт работы, позволяющий им подняться по карьерной лестнице.

- Михаила Каракоза я знаю очень давно. Это вдумчивый и целеустремленный человек. Настоящий профессионал, умеющий решать многие хозяйственные вопросы, имеющий опыт законодательной деятельности, - делится впечатлениями председатель Совета непарламентских партий Виктор Бобырь. - Свой высокий уровень он в очередной раз подтвердил и на посту начальника Главного управления внутренней политики Омской области.

Дмитрий Вьюшков - тоже человек в регионе довольно известный.

- Он имеет большой управленческий опыт, - говорит главный врач МСЧ №9 Юрий Шаповалов. - Возглавлял клинический онкологический диспансер. Работал первым заместителем министра здравоохранения Омской области. Кандидат медицинских наук. Сейчас готовится к защите докторской диссертации. Он пользуется большим авторитетом в медицинской среде, и, конечно, будет полезен в качестве руководителя отрасли в региональном правительстве.

Изменения в структуре Омского правительства завершатся до 31 марта 2019 года.