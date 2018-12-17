В Дагестане задержан глава газовой компании региона

В Дагестане главу одной из региональных газовых компаний заподозрили в хищении газа на 70 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый задержан.

Как сообщает ТАСС, под следствием оказался руководитель компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов. В руководимой им организации в ноябре прошли "следственные мероприятия", связанные с незаконными начислениями абонентам долгов. Ущерб от действий неустановленных лиц составил 11 миллионов рублей.

По словам представителя газовой компании, следственные действия связаны с делом, возбужденным в 2013 году по итогам проведенной инвентаризации в дагестанском филиале ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск".