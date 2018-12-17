В Кисловодске женщина умерла после отказа врача в госпитализации

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против врача-невролога из городской больницы Кисловодска.

Как в понедельник сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, медика подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как выяснилось, случай, из-за которого мужчина стал фигурантом уголовного дела, произошел еще нынешней весной. Бригада "скорой" 31 марта привезла в приемное отделение городской больницы женщину с диагнозом "Торакалгия. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Гипертоническая болезнь 2 степени, неосложненный гипертонический криз".

"Дежурный приемного отделения отказал ей в госпитализации. И это несмотря на то, что кардиограмма показала у нее острый инфаркт миокарда", - отметили в СУ СКР по краю.

А когда через два дня женщину экстренно госпитализировали, она скончалась через два часа после поступления в клинику.