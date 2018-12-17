Мэр Воркуты попросил горожан определить размер его зарплаты

Мэр Воркуты Игорь Гурьев обратился к горожанам с предложением определить, какая у него должна быть зарплата. Чиновник заявил, что готов к понижению оплаты труда, поскольку бюджет Воркуты на следующий год снизится почти на 600 миллионов рублей. Голосование Гурьев разместил на собственной странице в соцсети. Мэр предложил пользователям выбрать из нескольких вариантов, начиная от пункта "Работать бесплатно" и заканчивая зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц.

За то, чтобы градоначальник работал вообще без материального вознаграждения, проголосовали чуть более 8 процентов респондентов, 3,6 процента считают, что мэру Гурьеву нужно платить до 300 тысяч рублей, 3,6 процента человек склоняются к мнению, что чиновник достоин зарплаты до 400 тысяч рублей. Еще 16,5 процента уверены, что зарплаты до 200 тысяч будет вполне достаточно, а 32 процента участников голосования предложили назначить мэру зарплату до 100 тысяч рублей.

Примечательно, что пока самый популярный вариант ответа "Не считаю чужие деньги". Его выбрали более 36 процентов респондентов. Размер зарплаты на посту мэра Гурьев не называет, указывая лишь, что она достойная. В прошлом году госслужащий получил доход в размере 5 миллионов 349 тысяч рублей. Между тем, по данным Комистата, средняя зарплата в республике составляет 44,5 тысячи рублей. К слову, в системе образования региона получают еще меньше - 37 тысяч рублей. Прожиточный минимум в Воркуте составляет 15 тысяч рублей.