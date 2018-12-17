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17.12.2018 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На судостроительном предприятии в Северодвинске погиб рабочий

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

На судостроительном предприятии в Северодвинске в результате несчастного случая погиб 29-летний рабочий, еще один сотрудник получил травмы, сообщила пресс-служба СУ СК по Архангельской области и НАО.

Фото: Пресс-служба администрации Вологды
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Трагедия произошла в рабочую субботу 15 декабря, но официальная информация о ЧП появилась только 17 декабря. По предварительным данным, с крана сорвался тяжелый груз - четыре резиновых листа. Они сдвинулись со строп, упали и придавили двоих рабочих.

Слесарь-монтажник погиб на месте. У другого рабочего врачи диагностировали ушиб руки и плеча, госпитализация ему не потребовалась.

Следственные органы СК проводят проверку по факту ЧП. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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