Названы самые популярные достопримечательности России

Красная площадь в Москве стала самой популярной достопримечательностью у туристов. Ежегодно ее посещают более 20 миллионов человек, сообщает агентство "Турстат".

На втором месте по популярности заповедник Петергоф в Санкт-Петербурге. В 2018-м году он принял более пяти миллионов туристов.

Три миллиона человек ежегодно посещают Казанский кремль в столице Татарстана.

Также в пятерке самых посещаемых объектов оказалась Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом посаде и озеро Байкал, расположенное в Иркутской области в Бурятии.