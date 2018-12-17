Первый "Каракурт": Балтфлот получил новейший ракетный корабль "Мытищи"

В Балтийске прошел торжественный ритуал первого подъема военно-морского флага Российской Федерации на новейшем малом ракетном корабле "Мытищи".

МРК "Мытищи" - головной корабль проекта 22800 "Каракурт", построенный для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла". Эти ракетоносцы создаются для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Их основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, МРК успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе которых проверялись все системы и вооружение корабля. Корабль принят госкомиссией от завода изготовителя в состав ВМФ России и включен приказом Главнокомандующего ВМФ в боевой состав Балтийского флота. Служить ему предстоит в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Справка "РГ"

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" изначально проектировался для использования в открытом море, поэтому имеет хорошую мореходность: дальность плавания - 2,5 тысячи миль, автономность - 15 суток, скорость хода - 30 узлов.

Ракетоносец, построенный с применением технологии малой заметности, практически невидим для радаров противника. Размер его по флотским меркам миниатюрный: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, водоизмещение - 800 тонн. Что не делает его менее опасным для противника - "Каракурты" имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".