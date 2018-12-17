Разрушенный взрывом бытового газа дом в Вологде будет восстановлен

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС проверили в Вологде пострадавший от взрыва газа дом и предварительно считают, что его можно восстановить.

ЧП произошло ночью. Супруги - хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Карла Маркса почти сутки отдыхали на даче. Они вернулись домой, открыли дверь и включили свет. И в этот момент раздался взрыв. Он был такой силы, что разрушил несколько квартир на пятом и четвертом этажах. Обвалилось перекрытие, обрушилась правая верхняя сторона дома. По зданию пошла трещина. Всех жителей срочно эвакуировали. Всего в двух подъездах пятиэтажного дома - 62 квартиры. При взрыве дома погибла хозяйка квартиры, 1975 года рождения. Ее мужа доставили в больницу, но он отказался от госпитализации.

На месте ЧП уже побывали проектировщики, они разработали план восстановления пострадавшей части дома

Специалисты ВНИИ по проблемам ГО и ЧС с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна" дважды изучили здание, применив методы неразрушающего контроля. С помощью датчиков сделали предварительные выводы. "У первого подъезда, конечно, показатели хуже. Его износ составляет 55 процентов, а у второго - 39. Второй подъезд, можно сказать, работоспособный, а первый, на пятом этаже которого произошел взрыв, имеет ограниченную работоспособность. Однако мы считаем, что его можно восстановить и угрозы обрушения не будет", - прокомментировал ведущий научный сотрудник ВНИИ Геннадий Нигметов.

На месте ЧП уже побывали проектировщики, они разработали план восстановления пострадавшей части здания. На объекте появился и большой строительный кран. Разобраны обрушившиеся железобетонные перекрытия. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов, аварийные работы почти закончены. Специалисты готовятся к этапу восстановительных работ. Жильцы дома в сопровождении спасателей и полицейских побывали в своих квартирах, чтобы забрать необходимые вещи и документы.

- В больницах Вологды по-прежнему остаются несколько жителей дома, получивших травмы, - сообщила "РГ" сотрудник пресс-службы администрации города Елена Земчихина. - Они получают всю необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.