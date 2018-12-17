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17.12.2018 21:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Побольше четкости

С трибуны хоккейный матч на футбольном стадионе смотрелся лучше, чем на экране телевизора
Текст: Илья Зубко (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
В отечественном хоккее установлен новый рекорд посещаемости. Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, закончившийся победой нашей национальной команды со счетом 5:0, живьем увидели 71 381 человек. Эта цифра будет эталонной по крайней мере до 22 декабря, когда там же, на стадионе футбольного "Зенита", не сыграют в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА и ЦСКА.
На матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии был установлен рекорд посещаемости. Фото: Михаил Синицын На матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии был установлен рекорд посещаемости. Фото: Михаил Синицын
На матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии был установлен рекорд посещаемости. Фото: Михаил Синицын

- Тебе хоть шайбу видно? - первым делом спросили меня друзья, увидев фото с матча в соцсетях. Этот вопрос волнует многих, когда речь заходит о хоккее на больших аренах. Игра в Петербурге в этом смысле ведь не является чем-то глобально новым. Предыдущий рекорд посещаемости, допустим, был установлен в "Лужниках", где в 1957 году на открытом воздухе матч чемпионата мира по хоккею между сборными СССР и Швеции смотрели 55 тысяч человек. Что они там видели - остается только догадываться. Рискнем предположить, что все-таки не очень многое. Как минимум у них не было четырех огромных экранов с повторами, которые висели в это воскресенье под крышей арены на Крестовском острове. Крыши, защищающей от холода, ветра и снега, в тех "Лужниках", кстати, не было тоже.

- На нашем стадионе наклон трибун очень правильный для хоккея. Здесь очень хорошо все видно. Если вы посмотрите матчи на открытом воздухе в Северной Америке, то там на бейсбольных стадионах вообще ничего не видно. Я был в Гельзенкирхене в 2010 году, когда устанавливали рекорд - там практически не было видно шайбы. А здесь всем все было видно за счет наклона дополнительных экранов, - так оценил прошедший матч глава штаба сборной России и главный вдохновитель данного мероприятия Роман Ротенберг.

Под этими словами можно только подписаться. Обзор был действительно замечательный. По крайней мере со второго яруса центральной трибуны, где находится ложа прессы, то есть с приличной верхотуры, мне даже без мониторов, стоящих на столах, было прекрасно видно происходившее на площадке. Да, далековато и непривычно. Но масштаб действа завораживал, и эффект получился отличный.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Вернувшись со стадиона в приподнятом настроении, захотелось тут же сравнить впечатления и понять, какое впечатление это же событие произвело на тех, кто видел его с экрана телевизора. Благо, матч как раз показывали в повторе. И вот здесь эмоции были уже не такими яркими. Первое, что бросается в глаза - камеры слишком далеко, и поэтому шайбу видно плоховато. Много игроков в кадре, а вот конкретные единоборства, передачи, броски, можно по-настоящему оценить разве что в повторах.

Сразу оговорюсь - и мысли нет принижать работу коллег-телевизионщиков. Тем более что они сделали все на высочайшем уровне, насколько позволяли условия. Причина такого эффекта объективна - просто стадион строился как футбольный. И места для установки ТВ-камер, которые оптимальны для этой игры, к хоккею уже не так здорово применимы. Другая игра, иные скорости, сама шайба, в конце концов, в разы меньше мяча. Это, кстати, проблема не только наша. Матч "Детройта" и "Торонто" на стадионе в Мичигане, который считается самым посещаемым в истории хоккея (более 104 тысяч зрителей!), я смотрел как раз по американскому ТВ. И зрелище было, прямо скажем, своеобразное. Пожалуй, единственной его ценностью являлось то самое чувство причастности к чему-то особенному. По факту же картинка не шла ни в какое сравнение с тем показом, который принят на традиционных аренах НХЛ. Шайбу на ней было видно лишь эпизодически.

Возможно, именно это - одна из главных причин, по которой хоккей на больших площадках по-прежнему является некой экзотикой. Блюдом, которым не стоит болельщика перекормить. По пальцам одной руки можно посчитать, сколько таких матчей в год проводят за океаном. В Европе и того меньше. И когда вдохновленные успехом матча сборной журналисты заговорили чуть ли не о том, чтобы питерский СКА на всю зиму переехал на Крестовский остров, пока "Зенит" уехал на сборы, хотелось их пыл остудить. Потому что хоккей при 70 тысячах зрителей при всем желании - разовая история. В Петербурге хотят эффект закрепить и планируют 22 декабря штурмовать свой же, "свежий" рекорд уже на матче команд КХЛ. Возможно, на этом пока стоит и остановиться. И вместе задуматься скорее над тем, как просмотр такого действа сделать лучше для тех, кто смотрит его не с трибун. То есть для большинства.

Спорт Хоккей Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кубок Первого канала по хоккею
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