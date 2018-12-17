В Великом Новгороде приставы проверили долги владельцев торговых точек

В Великом Новгороде судебные приставы проверяют долговую историю владельцев торговых точек в крупных ТЦ и на рынках. Рейды стартовали в начале декабря и продлятся до конца года. Как показали предварительные итоги мероприятий, неплательщиком является каждый десятый предприниматель.

К середине декабря в рамках акции "В Новый год - без долгов!" приставы успели посетить все главные городские рынки и один из торговых центров. Как отмечают в УФССП, представители торгового бизнеса охотно общаются с людьми в погонах, просят проверить по базе данных не только свои долги, но и долги родных и близких.

Чаще всего речь идет не о финансовых проблемах, связанных с бизнесом, а о "житейских" долгах

В торговом центре организаторы рейда посетили более 40 торговых точек. За владельцами четырех из них числились долги. Похожая тенденция, когда каждый десятый бизнесмен является неплательщиком, наблюдалась и на городских рынках. Причем речь чаще всего идет не о финансовых проблемах, связанных с бизнесом, а о коммунальных недоимках, неоплаченных штрафах ГИБДД и других "житейских" долгах.

- По сравнению с началом года, когда должником оказывался каждый двадцатый предприниматель, ситуация немного ухудшилась, - отмечает главный специалист-эксперт новгородского УФССП Геннадий Стрелков. - Но в целом можно констатировать, что владельцы торговых точек - ответственные плательщики, особенно в свете непростой ситуации с долгами, которая сложилась в других экономических сферах региона. По предварительным данным, представители торговой сферы своевременно рассчитываются с государством по своим обязательным платежам.

До конца года специалисты проверят все оставшиеся крупные торговые центры Великого Новгорода. Во-первых, приставы хотят получить полную информационную картину, связанную с долгами. Во-вторых, привлечь внимание новгородцев, которые совершают предновогодние покупки, к их финансовым обязательствам.

- Проверив по базе данных владельца и продавца торговой точки, люди в погонах отвечают на вопросы покупателей, раздают информационные листовки, сообщают всем интересующимся об их долгах, - говорит Геннадий Стрелков.

26 декабря в рамках этой же акции приставы будут целенаправленно общаться с посетителями гипермаркетов. Там появятся передвижные офисы УФССП, где желающие смогут узнать о долгах и сразу их оплатить.