Зрители обсудили спектакль "Русская матрица" Театра имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета выпустил премьеру - "Русская матрица" - и пригласил зрителей обсудить спектакль.

- В социальных сетях и официальной прессе самые разные, противоречивые мнения, впечатления. Нам важно услышать зрителей, наладить диалог, это очень интересно, - сообщил режиссер, автор текста Андрей Прикотенко.

"Русская матрица" - драматическая поэма по отечественной мифологии. Герои - Иван, Марья Моревна, Баба-Яга, Жар-Птица, Кощей, Богатырь... Не такие, как в мультиках, которые мы смотрели в детстве. Персонажи сказочные, но спектакль - для взрослых, не детская сказка. Здесь решаются глубочайшие, сложнейшие вопросы человеческого бытия. О сегодняшних проблемах говорят сегодняшним языком. Это не канонический текст, а история, которую сочинил Прикотенко, прочитав немало русских народных сказок, в частности, афанасьевские, пушкинские.

Большая часть труппы занята в постановке. Главную роль - Ивана - в первых двух спектаклях играл народный артист России Сергей Мигицко. Замечательный актер, обаятельный человек, Петербург знает и любит его. В третьем спектакле впервые исполнил роль Ивана молодой актер Федор Пшеничный. Как отмечают коллеги, играть после Мигицко, в том же рисунке - отвага и мужество. Рассказывают, что Сергей Григорьевич блистательно репетировал, даже аплодисменты раздавались.

22-летний актер подчеркнул, что меньше всего ему хотелось бы, чтобы его сравнивали с мэтром.

Два разных Ивана (старшее поколение труппы и самое младшее) - и потому две разные истории. Кто-то посмотрел спектакль дважды и даже в третий раз - есть такие зрители, их мнение: спектакль сложился, сюжет выстроился. Говорили следующее: "Ощутил сегодня, что я - русский. Вы приблизились к разгадке русской души, спасибо вам". Признавались: "Ничего не понял, так все сложно, запутано". Кто-то увидел в герое что-то нордическое, кто-то вспомнил героя советского фильма "Курьер".

- У главного героя чрезвычайно сложная задача, он все время на сцене да еще и среди зрителей (они находятся и в зале, и на планшете. - "РГ"), "тянет" всю машину и общается с нами, актерами. Надеюсь, у нас сложился калейдоскоп персонажей Кто они - птицы, люди, звери, мы еще сами не до конца поняли, проводим параллели с людьми, которых знаем, - высказала свое мнение заслуженная артистка РФ Светлана Письмиченко.

Отправился Иван в путь-дорогу. Куда идет, зачем? Подвиги совершать на Кудыкину гору.

Чтобы птицу сыскать (отец отправил: "Я на путешествие отцом был затОчен"), и тогда он счастье обретет. Прошел немало испытаний. Как там, в сказке? Сел Иван на коня и поехал (поскакал). Нет! Актеры - на гироскутерах, самокатах. Как люди сегодня на улицах.

Андрей Прикотенко говорит: "Наш главный герой стоит на месте, никуда не идет. И в этом наша слабость и наша сила. Мне хотелось схватить, зафиксировать эту особенность нашего характера. Сегодня у нас получился не Иван-дурак, а, скорее, Иван-умник, надо, чтобы он все-таки и дураком был, чтобы в нем были нотки Неваляшки (падает-встает), именно загадочная русская природа".

Юстине Вонщик, молодой, красивой актрисе, досталась роль Бабы-Яги. Хорошая шутка из уст Яги: "Больше всего я не люблю Милляра - он всю жизнь играл Бабу-Ягу". Стильная женщина - в белоснежном костюме "от кутюр", узкая юбка, туфли на высоких каблуках. На ней длинная черная фата. И при этом она - на электросамокате.

- В этом рассказе о загадочной русской душе (кстати, я не русская, а полька) мне пришлось найти себя. Моя героиня хочет любить, нуждается в любви, знает, что это такое (у нее была любовь, принц). А вы знаете, что в славянской мифологии Баба-Яга была Богиней-Покровительницей? Помогала людям увидеть свой путь, спасала детей, - рассказала зрителям актриса.

- Прекрасный был персонаж, который приносил много добра. Невероятная женщина, магическая, умная. К ней приходили за помощью, и она помогала тем, кого считала достойными. Сейчас мы боимся ее, а когда-то люди мечтали встретиться с ней и даже посоветоваться.

Александра Камчатова - Жар-Птица. Очень красивая. Прекрасно поет. На сцене появляется на гироскутере. В великолепном алом платье (костюмами занималась художник Ольга Шаишмелашвили). Яркая сцена, прямо фейерверк!

- Я благодарна нашему режиссеру за то, что дает возможность артистам раскрываться. Все актерские работы выстраивал Андрей Михайлович. Мне очень интересно жить в этом спектакле и работать на 360 градусов! - призналась актриса.

У Светланы Письмиченко роль Кощея Бессмертного (Кош).

- Свою "творческую деятельность" я начинала в школе, в восьмом классе, с роли Бабы-Яги. Так что Кощей сейчас - ничего удивительного, это персонажи моего "гардероба". В "Русской матрице" были пробы, и Баба-Яга у меня подразумевалась, - пояснила Светлана. - На одной репетиции мы вдруг решили, что у нас будет Кош - такой Карл Лагерфельд (всемирно известный модельер немецкого происхождения. - "РГ"). Неизвестно сколько ему лет, респектабельный, модный, ухоженный, в тренде, и загадка от всего его вида исходит, всегда в очках, в общем, таинственно- зловещий. А что у него внутри - кто знает? Мне показалась интересным сыграть такого персонажа. Хотелось уйти от стереотипов: Кощей - враг, демон, страшный, костлявый и злой старик. У нас другая концепция: человек, страдающий от бессмертия, которое ему человечество навязало.

Еще у меня роль Птицы. Поэтому на сцене современные средства передвижения, мир, который нас сегодня окружает - скутеры, электрические самокаты. Летаем!

И поём. Много музыкальных номеров. Иван Кушнир писал музыку во время репетиций. Мы что-то напевали, и так родились темы - воды, поля, неба. Поскольку труппа Игоря Владимирова поющая (у нас непоющих не брали в театр вообще) и молодые актеры с курса Анны Алексахиной и Юрия Бутусова очень талантливые, у них уже несколько музыкальных спектаклей, - тут все сошлось. На первой репетиции мы сымпровизировали и спели Андрею Прикотенко. Ему понравилось. Решили, что будем петь на три голоса. К слову, совместить пение с движением, ритмом и строить звучание на сорокаметровой площадке - это мастерство.