Десять самолетов Су-27 и Су-30 вернутся с Кубани в Крым

В связи с завершением первого этапа реконструкции аэродрома Бельбек туда вернутся более десяти истребителей четвертого поколения, которые ранее были передислоцированы на Кубань. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, перелет запланирован на 22 декабря.

Речь идет о многоцелевых истребителях Су-27СМ и Су-30М2, которые сейчас находятся на аэродроме в городе Крымск Краснодарского края. Они совершат перелет на аэродром Бельбек под Севастополем к постоянному месту дислокации.

На аэродроме Бельбек в конце ноября завершилось строительство второй взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 километра, которая позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. Кроме этого на первом этапе реконструкции построены пять рулежных дорожек и семь мест стоянки самолетов классов Ил-96 и А319.