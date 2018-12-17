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17.12.2018 11:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Краснодар" покинул полузащитник сборной Грузии

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Игрок сборной Грузии Торнике Окриашвили и ФК "Краснодар" досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Информация об этом сегодня опубликована на официальном сайте краснодарского футбольного клуба.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Сообщается, что действие трудового соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. 26-летний полузащитник пришел в стан "быков" в сентябре 2016 года, подписав многолетний контракт. Окриашвили начинал карьеру в клубе "Олимпи" его родного грузинского города Рустави. До переезда в столицу Кубани с 2010 года выступал за несколько украинских клубов (донецкий "Шахтер", мариупольский "Ильичевец" и одесский "Черноморец").

В составе "быков" игрок дебютировал довольно ярко, провел целую серию отличных матчей, став одним из любимцев местных фанатов. Однако затем хавбека начали преследовать серьезные травмы (буквально в течение сезона он травмировал крестообразные связки на обеих коленях). Торнике каждый раз возвращался в строй, однако через некоторое время снова отправлялся в клубный лазарет.

В результате за два года в составе кубанцев он выходил на поле всего лишь в 20 официальных матчах, забив в них три мяча и сделав одну результативную передачу. Причем два из этих гола (оба в конце матча - в ворота питерского "Зенита" в ноябре 2016 года и недавнем домашнем поединке Лиги Европы с испанской "Севильей") он провел фантастическими ударами в падении через себя, и эти мячи стали одними из самых красивых в истории "Краснодара". Кстати, еще и оказались победными - "быки" победили в этих поединках со счетом 2:1. С 2010 года за сборную своей страны Окриашвили провел 33 матча.  

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