Новости

Hermès: коллекции фарфора и хрусталя в восточном стиле 14:45
Видео: В Милане испекли самый большой в мире рождественский кулич 14:44
Путин будет готовиться к пресс-конференции три дня 14:42
Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой 14:40
В Мексике беспилотник едва не сбил пассажирский Boeing 737 14:35
В Москве девушка умерла в ночном клубе 14:27
Радары помогли раскрыть тайну создания "тюрьмы Дракулы" 14:25
Госсовет увеличил бюджет Крыма на 2019 год 14:23
Жительница Тувы с помощью МЧС сняла кольцо, которое носила 30 лет 14:22
Volkswagen Tiguan попал под отзыв России 14:19
И. о. главы СвЖД стал заместитель арестованного Миронова 14:18
В Приангарье подростков задержали за убийство 17-летней девушки 14:18
В Канаде нашли самый крупный алмаз в Северной Америке 14:13
В Кремле заявили о начале подготовки к Давосу 14:10
Матвиенко поддержала педагогов по призванию, но без профобразования 14:08
Мошенники пытались продать 15 тысяч тонн поддельных моторных масел 14:06
В Волгограде из-за снегопада в Саратове экстренно сел самолет 14:01
Очевидец рассказала об обрушении крыши в Дзержинском 13:49
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском 13:45
Сергея Шнурова предложили отправить на "Евровидение" 13:40
Бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по консервативному сценарию 13:35
Морозы в Москве окрепнут до 23 градусов 13:20
В Дагестане умер еще один пассажир опрокинувшегося микроавтобуса 13:16
Тренер "Лиона": Нам помогло удаление Головина 13:04
Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку" 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
17.12.2018 14:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Госсовет увеличил бюджет Крыма на 2019 год

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Госсовет Крыма утвердил республиканский бюджет на 2019 и два последующих года во втором окончательном чтении. Доходы бюджета-2019 определили больше изначально запланированных на 5,8 миллиарда рублей.

Крымский бюджет сократится после завершения ФЦП

Общий объем доходов составит 192,8 миллиарда рублей. Главный финансовый документ региона будет бездефицитным.

- Изменения общих параметров бюджета выглядят так: на 2019 год - плюс 5,8 миллиарда рублей, - сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико. - В 2020 году доходная часть увеличится на 3,9 миллиарда (расходная - на 4,1 при дефиците 200 миллионов). А в 2021 году доходы возрастут на 4,3 (расходы - на 4,8 при дефиците 100 миллионов).

Кивико рассказала, что на дороги Крым дополнительно получит из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, региону добавили денег на формирование современной городской среды, создание дополнительных мест для детей в ясельных группах, господдержку малого и среднего предпринимательства. Также дополнительные средства пойдут на оборудование региональных сосудистых центров и оснащение медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным. Помимо того, увеличены затраты на стипендии студентам среднего профессионального образования. 130 миллионов рублей выделено на восстановление материально-технической базы Керченского политехнического колледжа.

Напомним, бюджет на 2018 год изначально принимался с доходами 172,2 и расходами 174,7 миллиарда.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
ЦИК: Олег Кожемяко побеждает на выборах в Приморье
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок