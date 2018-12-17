Госсовет увеличил бюджет Крыма на 2019 год

Госсовет Крыма утвердил республиканский бюджет на 2019 и два последующих года во втором окончательном чтении. Доходы бюджета-2019 определили больше изначально запланированных на 5,8 миллиарда рублей.

Общий объем доходов составит 192,8 миллиарда рублей. Главный финансовый документ региона будет бездефицитным.

- Изменения общих параметров бюджета выглядят так: на 2019 год - плюс 5,8 миллиарда рублей, - сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико. - В 2020 году доходная часть увеличится на 3,9 миллиарда (расходная - на 4,1 при дефиците 200 миллионов). А в 2021 году доходы возрастут на 4,3 (расходы - на 4,8 при дефиците 100 миллионов).

Кивико рассказала, что на дороги Крым дополнительно получит из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, региону добавили денег на формирование современной городской среды, создание дополнительных мест для детей в ясельных группах, господдержку малого и среднего предпринимательства. Также дополнительные средства пойдут на оборудование региональных сосудистых центров и оснащение медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным. Помимо того, увеличены затраты на стипендии студентам среднего профессионального образования. 130 миллионов рублей выделено на восстановление материально-технической базы Керченского политехнического колледжа.

Напомним, бюджет на 2018 год изначально принимался с доходами 172,2 и расходами 174,7 миллиарда.