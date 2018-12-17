МИД РФ: Порошенко в случае провокации в Крыму мало не покажется

После того, как ведущая задала ему вопрос о том, когда Москвою будут признаны Донецкая и Луганская Народные Республики, Лавров пояснил, что в случае такого шага есть риск, что "другая часть Украины отойдет нацистам".

Вместе с тем, Лавров считает, что Минские соглашения по-прежнему продуктивны и необходимо придерживаться их исполнения. "Отдельные силы на Западе только и ждут, когда мы выйдем из Минских соглашений и прекратим полное сотрудничество с Украиной", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что он не исключает новых провокаций со стороны украинских властей и Порошенко. "Позавчера он (президент Украины) перешел все мыслимые и немыслимые границы. Он порою терял самообладание. Я никогда не видел такого шоу со стороны политика", - заявил Лавров, комментируя участие Порошенко в субботнем "соборе раскольников" в Киеве.

"Мы располагаем данными, что Порошенко в конце декабря готовит провокацию на границе Крыма. Западные кураторы, с которыми он советуется, говорят ему о необходимости провести акцию так называемой малой интенсивности, без ведения полномасштабных боевых действий. Провокация гаденькая, мелочная. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы нейтрализовать эти эксцессы. Если он (Порошенко) в Крым сунется, то мало ему не покажется", - заключил Сергей Лавров.