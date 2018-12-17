МИД РФ: Порошенко в случае провокации в Крыму мало не покажется

Новости

Тренер "Лиона": Нам помогло удаление Головина 13:04
Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку" 13:02
В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина 13:01
Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро 12:55
Потерявшая на съемках "Обители зла" руку дублерша требует деньги 12:55
Первый "Каракурт": Балтфлот получил новейший ракетный корабль "Мытищи" 12:53
Спрос на онлайн-покупку продуктов вырос на 70% 12:48
Лавров: Не ощущаю себя фантазером 12:47
Лукашенко призвал не допускать расточительства и считать каждую копейку 12:45
Родные "Мисс Россия" рассказали о ее участии в "Мисс Вселенная" 12:42
Роспотребнадзор внедрит систему проверки качества питания к 2020 году 12:41
Олег Кожемяко сделал первые заявления после выборов 12:30
Совет по защите семьи и детей обсудит воспитание подрастающего поколения 12:29
С обвиняемых по "сямозерскому делу" потребовали сотни миллионов 12:28
В Красноярске установят памятник Хворостовскому за 13,6 млн рублей 12:28
Toyota выпустит оберточную бумагу для подарков 12:27
Лавров: Мы не позволим нападать на наших союзников 12:20
Лавров: России отказали в ответе по делу Скрипалей 12:20
Названа причина обрушения завода в Дзержинском 12:18
Бабушка из Тульской области обманула конкурсантов "Новой звезды" 12:18
В Кисловодске женщина умерла после отказа врача в госпитализации 12:18
Более ста управляющих компаний лишились лицензий в Москве в 2018 году 12:16
В Тюмени пять человек пострадали в ДТП с автобусами 12:15
Совфед примет закон об уполномоченных по правам ребенка в осеннюю сессию 12:15
Кот-оракул Ахилл посетил премьеру оперы в Эрмитажном театре 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 11:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД РФ: Порошенко в случае провокации в Крыму мало не покажется

Текст: Максим Макарычев
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос на сайте KP.Ru, заявил о необходимости "сохранения Украины для прогрессивного человечества" и неукоснительного соблюдения Минских отношений.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

После того, как ведущая задала ему вопрос о том, когда Москвою будут признаны Донецкая и Луганская Народные Республики, Лавров пояснил, что в случае такого шага есть риск, что "другая часть Украины отойдет нацистам".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Евросоюз не стал вводить санкции против РФ за "керченский инцидент"

Вместе с тем, Лавров считает, что Минские соглашения по-прежнему продуктивны и необходимо придерживаться их исполнения. "Отдельные силы на Западе только и ждут, когда мы выйдем из Минских соглашений и прекратим полное сотрудничество с Украиной", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что он не исключает новых провокаций со стороны украинских властей и Порошенко. "Позавчера он (президент Украины) перешел все мыслимые и немыслимые границы. Он порою терял самообладание. Я никогда не видел такого шоу со стороны политика", - заявил Лавров, комментируя участие Порошенко в субботнем "соборе раскольников" в Киеве.

"Мы располагаем данными, что Порошенко в конце декабря готовит провокацию на границе Крыма. Западные кураторы, с которыми он советуется, говорят ему о необходимости провести акцию так называемой малой интенсивности, без ведения полномасштабных боевых действий. Провокация гаденькая, мелочная. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы нейтрализовать эти эксцессы. Если он (Порошенко) в Крым сунется, то мало ему не покажется", - заключил Сергей Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК: Олег Кожемяко побеждает на выборах в Приморье
Названа причина обрушения завода в Дзержинском
Госкомпании перейдут на российский софт
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок