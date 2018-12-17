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17.12.2018 17:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названа дата начала продажи билетов на поезда через Крымский мост

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Билеты на поезда дальнего следования в Крым и обратно начнут продаваться с 9 декабря 2019 года. Об этом генеральный директор "Крымской железной дороги " Алексей Гладинин сообщил на заседании комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
В Крым запустят двухэтажные поезда

После запуска движения по железнодорожной части моста поезда из Севастополя, Симферополя, Евпатории и Феодосии будут курсировать в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск, Кисловодск и другие города России.

За годы после блокирования Украиной железнодорожного сообщения с полуостровом КЖД не простаивала, а поэтапно модернизировала систему железнодорожного сообщения. Так, проведен ремонт путей и переездов, обновление средств связи, закуплены собственные новые составы, открыты новые вокзалы.

По железной дороге через Керченский пролив будут ежегодно путешествовать более 14 миллионов пассажиров в год. В 2020 году по Крымскому мосту будет проходить 47 пар поездов в сутки - 12 грузовых и 35 пассажирских. В составе последних будут и двухэтажные вагоны, которые сейчас закупает РЖД.

- После открытия железнодорожной части перехода транспортное сообщение материковой части России с Крымом будет восстановлено в полном объеме, - считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Тогда же мы сможем наблюдать и полный экономический эффект от этого масштабного инфраструктурного проекта, его влияние на региональную экономику, в частности на туристический сектор. Запуск прямого железнодорожного сообщения с материком позволит сделать турпоток круглогодичным и высокоинтенсивным.

Турпоток в Керчь вырос в три раза после запуска Крымского моста

В свою очередь, председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк высказался за организацию специальных чартерных туристических поездов из дальних регионов России, которые без остановок ехали бы в Крым.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Строительство моста через Керченский пролив
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