В Олимпийском парке Сочи состоялась торжественная церемония закрытия III Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремии (Sochi International Film Festival & Awards) SIFFA-2018. Этот фестиваль делается совместно британскими и российскими кинематографистами и сочетает в себе новые тенденции мирового кинематографа и киноклассику, в частности, советскую.

В этом году стараниями программного директора SIFFA Нины Кочеляевой на киносмотр в сопровождении некоторых авторов пожаловали картины с крупнейших кинофестивалей мира. Одновременно перед Сочинскими зрителями выступали любимые не одним поколением наши артисты. Так, Светлане Немоляевой был вручен приз "За выдающийся вклад в искусство кинематографии", Лариса Лужина удостоилась именной звезды, Элеонору Шашкову зрители долго не отпускали со сцены. Для гостей и участников фестиваля пели Ия Нинидзе, Катя Семенова и Ирина Шведова, демонстрируя, что хорошая школа важна всегда. Британские исполнители не отставали, и почти каждый вечер фестиваля заканчивался чтением стихотворений представителями разных стран и поколений, исполнением песен и новыми дружескими знакомствами.

Что касается профессиональной программы, в трех конкурсах участвовало около 40 кинолент. Два жюри, состоявшее из кинематографистов разных стран, объявило своих фаворитов.

Главный приз фестиваля получил фильм "Горизонт" грузинского режиссера Тинатина Каджришвили. Картина сделана в копродукции Грузии, Германии и Швеции и рассказывает о том, как некогда близкие люди становятся разобщенными и одинокими. Однако выход из ситуации весьма неожиданный даже для них самих. Кинорежиссер, сценарист и писатель Ираклий Квирикадзе, присутствующий на фестивале на первый год, взялся доставить призы соотечественникам. Специальные награды получили полнометражные игровые кинокартины - "Не чужие" - это последняя режиссерская работа Веры Глаголевой, которая возглавляла жюри первого кинофестиваля SIFFA, а также - "Интересная жизнь". Эта дебютная игровая кинолента Анны Яновской рассказывает об актере, который узнал, что якутский кинематограф переживает бум, и подался именно в эти края, чтобы реализовать себя. Кстати, актер из этого ироничного и доброго фильма Алексей Юдников получил приз и за лучшую мужскую роль.

Приз фестиваля SIFFA называется "Ирида". Статуэтку божественной женщины "За лучший дебют" получил фильм Владимира Битокова - ученика мастерской Александра Сокурова "Глубокие реки". Тут интересны два факта. Первое - эта же награда - вновь учрежденный приз имени Веры Глаголевой, так что председатель жюри игрового конкурса - актриса, режиссер и продюсер Елена Цыплакова вручала ее режиссеру-дебютанту с особой надеждой. И второе - этим летом картина "Глубокие реки" была здесь же, в Сочи, признана лучшей в конкурсе дебютов. Она тогда разделила эту награду с фильмом "Кислота" Александра Горчилина.

Город Сочи оказался знаковым местом и для фильма "Пилигрим" Александра Баршака. Картина и снималась в этом городе, и получила на SIFFA сразу две награды - за лучшую музыку и операторскую работу.

Известный кинорежиссер Владимир Алеников привез в Сочи свою новую работу - абсолютно нетипичную для себя картину, снятую в жанре психологического триллера, раскрывающего отношения между художником и музой, мужчиной и женщиной - "Странники терпения". Она буквально заворожила жюри и первых зрителей. Настолько, что ей отдали также два приза. Первый - за лучшую режиссуру. И второй - за лучшую женскую роль. Польская актриса Майя Шопа и фильм получили до этого награду за лучшую женскую роль на престижном международном кинофестивале в Монреале. Кроме того, в фильме очень хорошая работа Константина Лавроненко. К сожалению, прокатная судьба картины пока не решена, а многим зрителям она придется по душе и заставит их задуматься на тему "гений и злодейство", как сделал сам режиссер.

Жюри конкурсов документального кино и короткого метра распределило награды следующим образом.

Приз за лучший документальный фильм получила режиссер Сара Мани за фильм "Одна из тысячи". Это - афганская картина, на которую уже обратили внимание на многих мировых фестивалях. Она посвящена актуальной теме - борьбе женщины на Востоке за свою свободу. В этом году проблема стала еще более актуальной, благодаря движению #metoo - женщины всего мира заговорили о том, о чем ранее молчали.

Лучшим короткометражным фильмом назвали также картину режиссера-женщины из Туниса. "Черная Мамба" Амель Геллати - также история молодой девушки, которой предстоит принять важные решения в жизни. Жюри отметило и работу "Крик" Тома Стэнко, и картину "Верка-Фуэте" Инны Щербань. Кстати, Анна Нахапетова - дочь Веры Глаголевой, которая снималась в этом фильме, вдохновила организаторов SIFFA на эмблему фестиваля - летящую балерину и на соответствующий слоган киносмотра "Я верю, что смогу летать...".

Короткометражный фильм Игоря Поплаухина "Календарь", который был отмечен в этом году на Каннском кинофестивале, получил на SIFFA приз прессы. Также представители СМИ отметили дипломами документальную картину "Курс молодого шамана" Светланы Стасенко и игровую "Главный грек российской империи" Светланы Музыченко.

Три специальных приза вручила основатель и президент SIFFA Любовь Балагова-Кандур. Первый президентский приз - фильму "Не чужие" Веры Глаголевой. Еще два - картинам "INTO_нация большой Одессы" Александра Бруньковского и "Хочу служить" Анджея Петраса.

Важным моментом церемонии закрытия III Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремии SIFFA-2018 стало чествование ушедших от нас артистов - Николая Караченцова, Людмилы Гурченко и Томаса Лоуренса. Интернациональный зал SIFFA встал, демонстрируя в своем единении, что чувство тяжелой утраты равно для зрителей разных стран.