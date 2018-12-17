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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отдых с гарантией

Сочинский горнолыжный курорт включил медстраховку в ски-пасс
Текст: Ольга Максимова ("Российская газета", Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Медицинскую страховку включил в ски-пасс сочинский горнолыжный курорт "Горки Город", который одним из первых ежегодно открывает зимний сезон.
Каждый гость курорта "Горки Город", купивший билет на склон, застрахован на 100 тысяч рублей. Фото: Артур Лебедев/ТАСС Каждый гость курорта "Горки Город", купивший билет на склон, застрахован на 100 тысяч рублей. Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Каждый гость курорта "Горки Город", купивший билет на склон, застрахован на 100 тысяч рублей. Фото: Артур Лебедев/ТАСС

- Каждый гость нашего курорта, купивший билет на склон в период высокого горнолыжного сезона, теперь застрахован на 100 тысяч рублей. Это страхование жизни и здоровья. В страховое покрытие включены занятия горнолыжным спортом и сноубордом, - рассказали в пресс-службе курорта.

Механизм в принципе простой. При наступлении страхового случая следует обратиться к медицинскому работнику горнолыжного курорта за справкой, подтверждающей, что травма получена именно на территории "Горки Города", позвонить в страховую компанию и предъявить ски-пасс.

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По мнению же самих горнолыжников и сноубордистов, нововведение наверняка станет довольно востребованным. Ведь едва ли не каждый день на склонах райдеры ломают руки или ноги, а то и получают травмы похуже. Однако популярность этого экстремального зимнего развлечения все равно не снижается. Так, по данным аналитического агентства "ТурСтат", число любителей горнолыжного спорта и сноубординга в нашей стране ежегодно растет как минимум на десять процентов.

Причем согласно многочисленным рейтингам, Сочи традиционно является лидером среди самых популярных зимних курортов. Вот и в новогодние праздники на склонах обещают аншлаг. По предварительным данным сочинской администрации, только с конца декабря по середину января склоны Красной Поляны собираются принять не менее 350 тысяч отдыхающих.

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