Турпоток в Керчь вырос в три раза после запуска Крымского моста

Туристический поток в Керчь в 2018 году, после запуска автомобильного движения по Крымскому мосту, вырос трехкратно по сравнению с 2017 годом.

- В 2017 году Керчь посетили 380 тысяч туристов, в 2018-м ожидаем итоговую цифру около миллиона, - цитирует ТАСС главу городской администрации Керчи Сергея Бороздина.

Он рассказал, что этим летом отели города были заполнены на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Всего в них остановились более 47 тысяч человек. А музейные объекты Керчи с начала 2018 года приняли более 300 тысяч человек.

Туристов в Керчи привлекает не только возможность искупаться в двух морях - Азовском и Черном, но и большое количество исторических памятников и музеев. Здесь сохранились остатки поселений времен античности и Боспорского царства, крепости Ени-Кале (1699, Османская империя) и Керчь (1857-1865, Российская империя), а также музеи и памятные места, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны.