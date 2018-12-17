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17.12.2018 14:41
Проект: В регионах

В Астрахани открыли кванториум для школьников

Текст: Ирина Поволоцкая
В Астрахани в рамках федерального проекта открыли детский технопарк "Кванториум". Ежедневно около ста ребят смогут решать там разнообразные технические головоломки: учиться авиамоделированию и управлению самостоятельно собранными моделями, осваивать робототехнику и ставить опыты в биолаборатории. Первые мастер-классы посетил врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

В рамках федерального проекта кванториумы - центры для детского научно-технического творчества открылись одновременно в 26 российских регионах. В Астрахани эта площадка появилась не на пустом месте, а в составе регионального школьного технопарка, который открыли в городе еще в 2013 году. По словам директора регионального технопарка Владимира Войкова, по сути кванториум стал одним из структурных подразделений технопарка, расширив его возможности. Под новый центр выделили два этажа, разместив на площади в более 1,2 тысячи квадратных метров около семи лабораторий. Школьники смогут заниматься в них биотехнологией, 3D-моделированием, программированием, пилотированием квадракопетров и робототехникой.

Фото: Пресс-центр международного аэропорта "Астрахань"
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- В каждой лаборатории сможет одновременно заниматься около 15 человек. В основном это будут школьники от 13-14 лет. Но некоторые мастер-классы рассчитаны и на ребят, которые помладше, - рассказывает Владимир Войков, - Таким образом, ежедневно у нас смогут заниматься около ста ребят.

Первоначально в кванториум планируют принимать всех без исключения, предполагая, что со временем ребята сами определятся интересно им это или нет. Причем все занятия будут абсолютно бесплатными. Преимущества "уроков" в кванториуме очевидны - мастер-классы здесь проходят в формате живых уроков, и творческих мастерских, на которых школьники вместе с педагогами собирают своих роботов, ставят опыты, открывая для себя новые свойства хорошо известных веществ, учатся презентовать свои изобретения и участвуют в разнообразных соревнованиях.

Общаясь с педагогами, Сергей Морозов, высоко оценил их работу с юными техниками, добавив, что теперь главная задача, чтобы полученные в технопарке знания и навыки ребята могли применить в родном регионе, на новых предприятиях.

Кстати

Один из слушателей астраханского регионального технопарка - семиклассник Дмитрий Попов вместе со своим научным руководителем разработал прибор для диагностики сетей электрораспределения, благодаря которому можно сократить потери от аварий или из-за отказов оборудования. На днях тестовый образец оборудования юного изобретателя установили на трансформаторной подстанции компании "Астраханьэнерго" (филиал ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ("МРСК Юга")).

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Астраханская область
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