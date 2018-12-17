В Астрахани открыли кванториум для школьников

В Астрахани в рамках федерального проекта открыли детский технопарк "Кванториум". Ежедневно около ста ребят смогут решать там разнообразные технические головоломки: учиться авиамоделированию и управлению самостоятельно собранными моделями, осваивать робототехнику и ставить опыты в биолаборатории. Первые мастер-классы посетил врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

В рамках федерального проекта кванториумы - центры для детского научно-технического творчества открылись одновременно в 26 российских регионах. В Астрахани эта площадка появилась не на пустом месте, а в составе регионального школьного технопарка, который открыли в городе еще в 2013 году. По словам директора регионального технопарка Владимира Войкова, по сути кванториум стал одним из структурных подразделений технопарка, расширив его возможности. Под новый центр выделили два этажа, разместив на площади в более 1,2 тысячи квадратных метров около семи лабораторий. Школьники смогут заниматься в них биотехнологией, 3D-моделированием, программированием, пилотированием квадракопетров и робототехникой.

- В каждой лаборатории сможет одновременно заниматься около 15 человек. В основном это будут школьники от 13-14 лет. Но некоторые мастер-классы рассчитаны и на ребят, которые помладше, - рассказывает Владимир Войков, - Таким образом, ежедневно у нас смогут заниматься около ста ребят.

Первоначально в кванториум планируют принимать всех без исключения, предполагая, что со временем ребята сами определятся интересно им это или нет. Причем все занятия будут абсолютно бесплатными. Преимущества "уроков" в кванториуме очевидны - мастер-классы здесь проходят в формате живых уроков, и творческих мастерских, на которых школьники вместе с педагогами собирают своих роботов, ставят опыты, открывая для себя новые свойства хорошо известных веществ, учатся презентовать свои изобретения и участвуют в разнообразных соревнованиях.

Общаясь с педагогами, Сергей Морозов, высоко оценил их работу с юными техниками, добавив, что теперь главная задача, чтобы полученные в технопарке знания и навыки ребята могли применить в родном регионе, на новых предприятиях.

Кстати



Один из слушателей астраханского регионального технопарка - семиклассник Дмитрий Попов вместе со своим научным руководителем разработал прибор для диагностики сетей электрораспределения, благодаря которому можно сократить потери от аварий или из-за отказов оборудования. На днях тестовый образец оборудования юного изобретателя установили на трансформаторной подстанции компании "Астраханьэнерго" (филиал ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" ("МРСК Юга")).