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17.12.2018 21:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Крыму марафонец из Москвы завершил 190-километровый пробег

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Строительное управление АО "ВАД" по Республике Крым" Фото: Пресс-служба "Строительное управление АО "ВАД" по Республике Крым"
Фото: Пресс-служба "Строительное управление АО "ВАД" по Республике Крым"

33-летний спортсмен-супермарафонец Алексей Рудевич завершил двухдневный пробег по трассе "Таврида". 190-километровый участок строящейся федеральной автодороги он преодолел в одиночку в общей сложности за 27 часов, делая лишь недолгие перерывы каждые 25 километров и питаясь на ходу. В том числе сегодня пройдено 76 километров.

Фото: Пресс-служба "Строительное управление АО "ВАД" по Республике Крым"
В Крыму ультрамарафонец пробежит 190 километров по трассе "Таврида"

- Самым сложным, как я и ожидал, оказался второй день, - поделился своими впечатлениями с "РГ" Алексей Рудевич. - Ноги были уже разбитые, но я знал, на что шел. Общей утомленности нет, только ноги сильно болят, но это ожидаемо и скоро пройдет. В целом я доволен собой, тем более что это было спонтанное мероприятие - решение о забеге принял месяц назад на "Транспортной неделе" в Гостином дворе Москвы, где была презентована трасса "Таврида".

Чтобы снять напряжение и быстрее восстановиться, Алексей намерен сходить в баню и сделать массаж ног. Ведь в ближайшие дни он должен выйти на свою работу - марафонец по специальности литературовед, и трудится он редактором московского исторического парка "Россия - моя история".

Трасса "Таврида", которая на два дня стала для Алексея спортивной дорожкой, произвела на бегуна сильное впечатление.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
Видео: В Крыму презентовали виртуальный тур по трассе "Таврида"

- Отличная трасса, - говорит Алексей. - Я эту дорогу увидел первый раз и приятно поражен масштабами - сложными развязками, технологиями строительства и даже качеством асфальта. Видно, что дорожные специалисты строят трассу с любовью, душой и профессионализмом.

Алексей Рудевич не исключает, что пробежит по трассе еще раз, в том числе возможно продление маршрута до Севастополя.

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