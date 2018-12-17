В Крыму ультрамарафонец пробежит 190 километров по трассе "Таврида"

Ультрамарафонец и поэт Алексей Рудевич в понедельник вечером завершит 190-километровый пробег по строящейся в Крыму трассе "Таврида". Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь генерального подрядчика строительства трассы ЗАО "ВАД" Григорий Назаров.

Забег начался в Керчи рано утром в воскресенье, и за первый день Рудевич пробежал 114 километров от самого восточного города полуострова до города Старый Крым. На этот отрезок пути у марафонца ушло около 17 часов.

- Алексей родом из Иркутска, а живет и работает он Москве, занимается литературным творчеством, - рассказал Григорий Назаров. - Минувшим летом он посетил Крым, своими глазами увидел, как много грандиозных строек сейчас на полуострове, и решил сделать то, что до него еще никто не делал - пробежать по первой очереди трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя.

Декабрь для своей пробежки Рудевич выбрал по двум причинам. Во-первых, мягкая крымская зима с температурами чуть выше нуля больше подходит для марафонов, чем летняя 40-градусная жара. Во-вторых, на первом участке трассы "Таврида" в течение ближайшего месяца в двухполосном варианте откроется движение транспорта, и после этого трасса станет не самым лучшим местом для спортивных рекордов.

Сегодня рано утром Алексей продолжил забег, надеясь к вечеру добежать до Симферополя.