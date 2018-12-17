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17.12.2018 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде из-за снегопада в Саратове экстренно сел самолет

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде из-за снегопада и плохих метеоусловий в Саратове произвел экстренную посадку пассажирский самолет из Москвы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По данным перевозчика, лайнер вылетел из аэропорта Домодедово по расписанию, в 08:55. В 12:40 самолет должен был преземлиться в Саратове. Однако из-за сложных метеоусловий самолет был перенаправлен в Волгоград, где через десять минут благополучно сел.

По предварительным данным, вылет самолета запланирован на 14:30 по местному времени. В саратовский аэропорт он должен прибыть в 14:11. Пассажирам предоставлены напитки. Если задержка затянется, то людей разместят в гостинице и обеспечат горячим питанием.

Кстати

В Москве задержан еще один рейс на Саратов, вылет которого должен был состояться в 13:20.

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