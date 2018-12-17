Челябинскую школу эвакуировали из-за пожара в гардеробе

В Челябинске выясняют причины возгорания в гардеробе школы, из-за которого пришлось эвакуировать более тысячи учащихся. Трагедии удалось избежать из-за своевременно сработавшей пожарной сигнализации, сообщили в понедельник в ГУ МЧС по региону..

- Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации из школы №19 по улице Мамина в Челябинске, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные расчеты установили, что в школьной раздевалке на первом этаже горела верхняя одежда. К этому моменту из школы самостоятельно эвакуировались на спортивную площадку 1005 детей и 79 человек из числа администрации и преподавательского состава.

В настоящее время возгорание ликвидировано, идет проветривание помещений. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Благодаря грамотным действиям педагогического состава никто не пострадал, отметили в ведомстве.