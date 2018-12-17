Свердловчане за 2018 год задолжали за услуги ЖКХ 26,8 млрд рублей

Свердловскстат опубликовал данные о финансовом состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства области за период с января по сентябрь этого года.

Так, задолженность населения, управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и прочих составила 26,8 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда - это так называемая безнадежная задолженность. В эту сумму входят также долги за предыдущие периоды.

Фактические же платежи населения за предоставленные коммунальные услуги составили 59,2 миллиарда рублей: это 96,2 процентов от предъявленных к оплате сумм.

"Доходы от основного вида деятельности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, за этот же период составили 105,4 миллиарда рублей, из которых на долю жилищных услуг приходилось 20,1 процента, коммунальных - 79,9 процента", - сообщает Свердловскстат.