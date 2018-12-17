В России появилось новое приложение по выгулу собак. Его разработали студенты Тюменского государственного университета.

Сегодня активно развиваются сайты, где можно найти желающих присмотреть за питомцами. Фото: АР

Пока сервис работает в тестовом режиме, но уже скоро желающие смогут опробовать новую платформу. Отличительная особенность стартапа заключается в том, что заказать догситтера можно столь же легко, как вызвать такси. На площадке владельцы собак могут оставить заявку на выгул, а желающие взяться за ее выполнение. Особенно по душе такая работа студентам, поскольку необязательно работать определенное количество часов, каждый догситтер или волкер (так еще называют работников) сам себе начальник и получает столько денег, сколько сам заработал.

- "Уберизация" уверенно завоевывает российский рынок клиентов, - отмечает Арсен Даллакян, консультант потребительского поведения. - Сегодня становится невыгодно тратить время на перемещения менеджеров, поэтому компании все больше нуждаются в такой мобильности. Этой потребности отвечает мировой тренд - переход от тяжеловесных систем на интернет-сайтах компаний к так называемым self booking tools - приложениям для самостоятельного бронирования. Таким образом, стоит ожидать появления новых сервисов, связанных с содержанием домашних животных. Будут появляться сервисы по вызову ветеринаров, дрессировщиков, стилистов.

По словам консультанта потребительского поведения Арсена Даллакяна, в будущем успешные стартапы будут связаны с возможностью одновременного внедрения разных форматов, таких как разведение, здоровье питомца, дрессировка, уход. На одной платформе также будет размещен онлайн-приют, где можно будет посмотреть всех животных, выбрать себе кого-то из них, забронировать, а потом забрать домой.