Апелляционная инстанция Челябинского областного суда поставила точку в необычном деле о компенсации морального вреда. Судебной инстанции пришлось разбираться, кто должен нести ответственность за воспитанника сиротского учреждения, который побил на перемене своего одноклассника.

Инцидент произошел 18 апреля в одной из школ города Коркино Челябинской области. Один из учащихся беседовал в классе с педагогом, когда в кабинет влетел его обидчик (воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. - Ред.) и нанес несколько ударов в область предплечья и головы, результатом которых стали два синяка. Как выяснилось позже, конфликт произошел на почве банальной словесной перепалки, произошедшей в коридоре.

Учительница немедленно разняла мальчишек. И хотя какого-либо вреда здоровью пострадавшего, по заключению эксперта, синяки не причинили, его мать добилась разбирательства инцидента на школьном педсовете, в комиссии по делам несовершеннолетних и затем обратилась в прокуратуру с требованием наказать распустившего руки одноклассника.

Вот тут-то и встал вопрос о том, кто несет ответственность за действия сироты. Прокурор города Коркина обратился с исковым заявлением в суд, в котором просил взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда с детского дома и школы в солидарном порядке.

Ответчики исковых требований не признали. Детский дом от инцидента открестился, поскольку он произошел вне его стен.

А школа попросила признать ее ненадлежащим ответчиком из-за того, что учитель пытался предотвратить потасовку учеников и каких-либо доказательств того, что он не исполнил обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся, в ходе проверки инцидента правоохранительные органы не выявили.

В результате суд "соразмерно наступившим последствиям" сократил размер исковых требований до пяти тысяч рублей и принял решение о взыскании их с сиротского учреждения, являющегося официальным опекуном драчуна.

Но с таким решением не согласились в прокуратуре, заявив, что за безопасность учащихся на уроках и переменах в соответствии с законом "Об образовании" отвечает учебное заведение.

Материалы дела поступили в апелляцию, где доводы прокурора на сей раз были признаны обоснованными.

- В пользу пострадавшего взыскана компенсация в равных долях со школы и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Деньги будут перечислены на счет матери избитого школьника.