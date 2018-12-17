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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пациент избил фельдшера "скорой"

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге медработник стал жертвой нападения пациента-хулигана.

В Екатеринбурге избили врача "скорой"

Накануне вечером в "скорую" поступил вызов от дома на улице Белинского.

Бригада приехала на место, врачи стали оказывать помощь мужчине 1960 года рождения. Но что-то в их действиях не устроило пациента, и он набросился на фельдшера с кулаками.

"Нападавший был доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза: по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

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