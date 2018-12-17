В Екатеринбурге пациент избил фельдшера "скорой"

В Екатеринбурге медработник стал жертвой нападения пациента-хулигана.

Накануне вечером в "скорую" поступил вызов от дома на улице Белинского.

Бригада приехала на место, врачи стали оказывать помощь мужчине 1960 года рождения. Но что-то в их действиях не устроило пациента, и он набросился на фельдшера с кулаками.

"Нападавший был доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза: по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.