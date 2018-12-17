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17.12.2018 14:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре выбрали топ-10 самых значимых и креативных социальных проектов

Текст: Елена Панова
Югра в очередной раз доказала свою открытость самым смелым, ярким, а самое главное, - общественно значимым инициативам жителей. В регионе выбрали топ-10 самых полезных и креативных социальных проектов. Все разработчики в итоге лично представили свои идеи главе Югры Наталье Комаровой в ходе интеренет-конференции "Югра. Губернатор Онлайн". А это значит, они имеют шанс получить специальный грант и быть реализованными уже в течение следующего года.Отметим, заявку на лучший региональный социальный проект мог отправить любой. Работы отбирались по пяти направлениям: социальному, спортивному, культурному, духовно-патриотическому и креативному.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Свои инициативы югорчане размещали в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Главными критериями для попадания в топ-лучших стали - новизна, социальная значимость для Югры и наличие команды единомышленников.

За каждым - команда смелых и амбициозных

Лидеры проектных команд представили в общей сложности 108 социальных проектов. Самое массовое направление - социальное - собрало 53 проекта. При этом самым комментируемым стал проект "Питание с любовью", нацеленный на поддержку матерей в период грудного вскармливания, а самым распространяемым - "Рассвет творческого поколения", предусматривающий создание благотворительной выставки художников.

- Чем больше предоставляется возможностей, когда при личной встрече мы можем общаться и вместе обсуждать лучшие идеи, тем больше шансов в достижении целей,- отметила Наталья Комарова. - Свои инициативы представили современные югорчане, которые тонко чувствуют запросы общества. Это, безусловно, усиливает значимость и эффективность рождаемых идей. Ни в коем случае нельзя терять ни одной из них, - подчеркнула губернатор.

Отметим, десять проектов, которые представили главе Югры, собрали сотни единомышленников. Инициативы готовы к реализации в 2019 году.

"Нам нужна школа КВН"

Так, руководитель Северной лиги КВН Денис Штейнер из Нягани представил главе региона проект по созданию в Югре школы КВН.

Фото: depositphotos.com
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- Такая форма обучения очень популярна, например, в Казани. Но мы пошли дальше, - отметил он. - В реализации проекта будут задействованы участники Высшей лиги, которые знают и понимают, что такое КВН. Они посетят каждый муниципалитет округа и проведут обучение для всех желающих от 7 до 35 лет.

По предварительным подсчетам, в каждом муниципалитете охват составит не менее 200 человек. А команда-победитель автоматически станет участником Сочинского фестиваля клуба.

В итоге презентации Денис Штейнер пригласил Наталью Комарову войти в состав коллегии жюри итогового фестиваля проекта.

- Можно провести среди муниципалитетов конкурс за право стать основной площадкой этого проекта, - предложила в свою очередь глава Югры.

"Фабрика" по производству идей

Жители Нягани представили Наталье Комаровой еще одну инициативу- создание регионального коворкинг-центра - своего рода "фабрику" по производству полезных идей. Такой центр уже создан в Нягани. Местные власти организуют на его площадке встречи с общественностью, обсуждают решения и инициативы.

Авторы топовых проектов в 2019 году получат поддержку: безлимитный пакет консультаций центра, личного проектного наставника из числа признанных отраслевых экспертов, информационное сопровождение проекта. А самый главный бонус - стажировка в ведущих организациях некоммерческого сектора в 2019 году

Теперь общественники Нягани выступили с идеей создания такого коворкинг-центра, или, иными словами, технопарка социальных технологий окружного значения, в Ханты-Мансийске.

- Действительно, можно создать креативное пространство для выработки новых идей и обмена опытом в масштабах всей Югры, - отметил и.о. гендиректора центра гражданских и социальных инициатив Яков Самохвалов.

- Подобные площадки уже есть не только в Нягани, но и в других муниципалитетах региона, - добавила Наталья Комарова. - И если появилась идея создать Центр идей в масштабах всего округа, то мы вполне можем это сделать - у нас уже есть опыт создания инновационных и индустриальных парков. По отработанным технологиям можно создать и площадку для выработки социальных проектов.

Наша сила в интеллекте

Представитель Югорского интеллектуального клуба Ольга Сидорова презентовала главе региона идею по созданию открытого Сургутского лектория. Его цель - популяризация науки и организация интеллектуального досуга.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Инициаторы проекта планируют проводить серии научно-популярных лекций с участием известных экспертов. Используя видеосвязь, можно подключать все муниципалитеты Югры.

- Первым этапом станут лекции от известных ученых России. Новые знания смогут получить школьники, студенты. Следующий этап - школа лекторов. Уже сегодня мы приглашаем всех неравнодушных к науке, готовых популяризировать знания. Завершающим этапом станет проведение чемпионата по интеллектуальным играм, - рассказала Ольга Сидорова.

Новым интересным проектом, который также представила сургутянка, стала разработка компьютерной игры, посвященной истории, культуре, традициям, быту коренных народов Севера и в целом истории Ханты-Мансийского автономного округа.

- Интересный проект, - оценила Наталья Комарова. - К тому же сегодня мы можем привлекать некоммерческие организации с их проектами в качестве операторов для их реализации. То есть автор на определенной площадке сам сможет реализовать собственный проект.

Сбор идей продолжается

Отметим, это лишь часть представленных проектов. Сама по себе инициатива собрать и выбрать самые значимые проекты для реализации их в Югре вызвала небывалую активность и волну обсуждения в обществе.

Самым комментируемым стал проект, нацеленный на поддержку матерей в период грудного вскармливания, а самым распространяемым - предусматривающий создание благотворительной выставки художников

За три дня, пока производился прием заявок, в группе центра гражданских и социальных инициатив Югры "ВКонтакте" проекты участников собрали свыше шести  тысяч лайков, более 1,5 тысячи комментариев, 1,1 тысячи репостов. Охват аудитории составил 86 тысяч пользователей, а количество просмотров превысило 115 тысяч. Ежедневно группу посещают около двух тысяч человек. Прием проектов будет продолжаться до 17 декабря включительно в группе центра гражданских и социальных инициатив Югры в социальной сети "ВКонтакте".

Авторы топовых проектов в 2019 году получат поддержку: безлимитный пакет консультаций центра, личного проектного наставника из числа признанных отраслевых экспертов, информационное сопровождение проекта. А самый главный бонус - стажировка в ведущих организациях некоммерческого сектора в 2019 году.

Что показал опыт

Отметим, в прошлом году прошла первая онлайн-конференция с Натальей Комаровой, на которой обсудили идеи, предложенные югорчанами в социальной сети "ВКонтакте" в группе "#ГубернаторОнлайн". И уже тогда она вызвала большой интерес у югорчан. По итогу кампании поступило 233 инициативы. Самыми активными стали тогда жители Сургута и Ханты-Мансийска.

В начале 2018 года свое видение будущего округа, интересные решения, неординарные идеи активисты Югры представили в ходе Гражданского форума общественного согласия, который прошел во всех муниципалитетах округа и завершился итоговым региональным форумом в Ханты-Мансийске. Больше пяти тысяч активистов обменивались опытом, обсуждали социально значимые проблемы региона и разрабатывали пути их решения.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Одним из итогов работы форума стал специализированный веб-ресурс "Карта гражданских инициатив Югры", на котором опубликованы все представленные идеи активных граждан округа: map.ugranko.ru.

Широкий отклик вызвал необходимость перевести проект из онлайн-формата в офлайн.

В результате в 2018 году состоялся первый Гражданский форум общественного согласия. Он включал в себя 22 муниципальных этапа, итоговый региональный форум в Ханты-Мансийске. Больше пяти тысяч участников разработали 1000 проектов. Более 150 из них были представлены лично губернатору Югры.

В результате 126 авторов получили консультации по вопросу регистрации НКО. 48 человек стали слушателями образовательной программы "Управление проектами НКО". Больше 70 идей и проектов участников онлайн-конференции "Губернатор Онлайн" реализованы. 11 проектов получили региональные гранты на общую сумму более пяти миллионов рублей, и 11 проектов - гранты президента России на сумму более 23 миллионов рублей. Общая сумма поддержки участников инициатив онлайн-конференции "Губернатор Онлайн" составила 28 420 707 рублей.

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