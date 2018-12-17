В Тюмени пять человек пострадали в ДТП с автобусами

Пять пассажиров общественного транспорта пострадали в Тюмени в результате автоаварии.

ДТП случилось днем в воскресенье на улице Республики: на остановке у магазина столкнулись два автобуса марки ЛИАЗ.

По предварительной информации пресс-службы управления Госавтоинспекции Тюменской области, водитель 54-го маршрута отвлекся от дороги и въехал в стоящий на остановке 11-й маршрут.

В результате пострадали пять пассажирок: женщины 53, 30 и 28 лет, а также две 20-летние девушки. У всех диагностированы ушибы, а у одной из женщин сломаны ребра.

Кстати

Всего за минувшие выходные в Тюменской области в 17 авариях травмы получили 29 человек.