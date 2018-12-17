В Зауралье приставы нашли должника, записавшись на маникюр к его жене

В Курганской области судебные приставы поймали должника, записавшись на маникюр к его жене.

Житель Варгашинского района отказывался выплачивать алименты своей маленькой дочери после ухода из семьи. Должник нигде не работал и успешно прятался от приставов. Его объявили в розыск и подключили к поиску сотрудников межрайонного отдела.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области, в ходе расследования выяснилось, что у должника есть гражданская жена, которая делает маникюр на дому. Одна из сотрудниц ведомства записалась к ней на сеанс, во время которого женщины разговорились. Супруга должника, не подозревая, кто сидит перед ней, рассказала своей клиентке про то, где трудится забывчивый отец и сколько он зарабатывает.

Получив необходимую информацию, судебные приставы нашли неплательщика - теперь он будет обязан погасить долг и выплатить алименты своему ребенку.