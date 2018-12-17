Фото: Жители Нижнего Тагила увидели "северное сияние"

В выходные жители Нижнего Тагила наблюдали в небе светящиеся столбы, напоминающие северное сияние. Фотографии необычного атмосферного явления появились в группах в социальных сетях.

Горожане посчитали, что видят именно северное сияние. Некоторые предположили, что это свечение в небе - это результаты деятельности заводов, расположенных в городе. Впрочем, многие пользователи в комментариях правильно предположили, что свечение в небе - лишь оптическая иллюзия, не имеющая никакого отношения к северному сиянию.

Такой феномен называется световой столб и является одной из разновидностей гало - оптического явления, которое возникает в морозные дни. Яркий свет отражается от ледяных кристаллов, которые образуются в высоких перистых облаках. Похожее явление можно наблюдать днем - яркая вертикальная полоса тянется от солнца во время рассвета или заката. Ночью оно может появляться от луны, ярких планет или от наземных источников света - например, над городами с их яркой вечерней иллюминацией.

Кстати

Настоящее северное сияние жители Свердловской области наблюдали в сентябре 2017 года. Его удалось заснять фотографу из Ирбита. Причиной столь редкого явления стали серии сильных вспышек на Солнце.